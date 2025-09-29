Baroni: “Prestazione convincente, perso per due tiri subiti. La strada è giusta”

29/09/2025 | 21:05:22

Il tecnico del Torino Marco Baroni ha analizzato la sconfitta dei granata a Parma, le parole in conferenza stampa: “Oggi la squadra ha fatto una partita importante sotto tutti gli aspetti. Il Parma ha faticato tanto. Noi abbiamo creato tante occasioni, loro solo due tiri. Una sconfitta che brucia, ma questa è la strada. Giocare con questa energia e questo vigore. Una prestazione convincente. Siamo penalizzati dal risultato, ma mettendo quel pezzettino di attenzione in più possiamo farcela. Non voglio commentare il rigore, loro hanno la prima palla pericolosa dopo mezz’ora. Questa però è la strada, il dolore della sconfitta deve farci trovare la convinzione. Dentro le difficoltà ci sono le opportunità. Ho detto alla squadra che siamo dentro la prestazione, dobbiamo insistere. Sono convinto che arriveranno anche le vittorie. Siamo consapevoli che la sconfitta è pesante. Dobbiamo continuare a lavorare e credere in quello che facciamo. Volgio questo atteggiamento propositivo. Una squadra che va sul campo con tanta energia cercando di mettere qualità di gioco”.

Foto: Instagram Baroni