Baroni: “Penalizzati dal risultato, ma la prestazione mi è piaciuta. La Juve…”

Così Marco Baroni, tecnico del Frosinone, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 3-0 in casa della Juve: “Era una gara difficilissima da affrontare, la Juve ha fatto vedere in campo tutte le sue qualità tecniche. Dopo sedici minuti essere sotto di due gol non era facile per noi, la squadra è rimasta in campo con attenzione, mi è piaciuta la prestazione. In questi momenti bisogna saper prendere le cose positive. Il risultato ci ha penalizzato, ma la prestazione mi lascia fiducioso. Queste partite ci sono nel calendario, ci servono, sono gare che ci devono dare quella convinzione, quella compattezza. Sono difficili, ma sono un percorso di crescita che se affrontate con prestazioni importanti ci possono permettere di affrontare le partite per noi importanti nel modo giusto. Col Milan abbiamo fatto una buona gara è venuto fuori un pareggio, con la Lazio abbiamo fatto bene, poteva venir fuori un risultato”.

Foto: Facebook Frosinone