Baroni: “Peggiore Lazio della stagione? No, oggi c’è stato troppo Bologna”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha così parlato dopo la sconfitta per 5-0 contro il Bologna: “Peggior Lazio della stagione? No, è stata una Lazio che ha trovato una squadra che sta troppo bene. Siamo arrivati a questa partita corti, con poche energie, dopo una mattinata passata a parlare con chi aveva poche energie. La squadra ha fatto un buon primo tempo poi prendere 2 e 3 a 0 in pochi minuti ci ha tolto energie mentali. Quando trovi un avversario così diventa difficile arginarlo. Un allenatore quando perde così cerca sempre le motivazioni ma io in questo momento vedo anche che abbiamo trovato un avversario che andava il doppio di noi. In più non siamo nemmeno stati fortunati. Oggi c’è stato troppo Bologna”.

Foto: Instagram Lazio