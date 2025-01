Baroni: “Partita che abbiamo reso facile noi. Mercato? Il direttore sa…”

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato a Sky dopo la vittoria a Verona.

Queste le sue parole: “La partita l’abbiamo resa facile perché siamo scesi in campo con voglia e umiltà, per dominare la partita e la squadra l’ha fatto. Abbiamo messo in difficoltà il Verona, squadra buona che sta bene. Ora recuperiamo energie, che giovedì abbiamo una partita importante e delicata”.

Ha trovato il giusto equilibrio con il 4-2-3-1? “Questo è il suo vestito, il sistema per la squadra. Però i ragazzi sanno che non è facile usufruire di tutti. Dobbiamo costruire un’identità e qualche volta dovremo usare anche altri interpreti. Io sono contento, la squadra sa che deve rimanere centrata nel percorso e nel lavoro. E per il momento guardiamo solo quello”.

Aspetta qualcosa dal mercato? “Del mercato ha già parlato il direttore, io guardo solo al lavoro. La finestra può essere una distrazione per tutti, compresi gli allenatori. Lavoro per valorizzare quello che ho, non sempre possiamo avere gli uomini che riescano a interpretare il sistema. Ultimamente ci sono anche mancate alternative, vedi Vecino che è un giocatore straordinario e che vorrei sempre in campo. Non è facile fare a meno di giocatori così. Rimaniamo convinti”.

Foto: sito Lazio