Baroni: “Non possiamo sbagliare l’atteggiamento, domani si dovrà andare forte”

Conferenza stampa di Baroni alla vigilia della partita Lecce-Atalanta. Ecco le sue parole: “Non possiamo sbagliare l’atteggiamento, domani si dovrà andare forte. Affrontiamo la squadra più forte di tutti in questo momento, nelle sei gare esterne ne ha vinte cinque pareggiandone una. Ha fatto dieci reti, non ha subito gol su azioni. Per giocare un’ottima partita dobbiamo utilizzare l’ampiezza, l’attacco incrociato. Dobbiamo essere bravi a controbattere colpo su colpo”. Sugli infortunati ha dichiarato? “Pongracic sta bene, per quanto riguarda Banda e Umtiti sono da valutare se potranno giocare”

Foto: Twitter Lecce