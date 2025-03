Baroni: “Non penseremo a Bologna, giochi chi sta meglio e senza calcoli”

Marco Baroni ha fatto alcune considerazioni in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno di domani della Lazio, alle 18,45 contro il Viktoria Plzen. “Dobbiamo giocare tutte le partite per vincere, gestire sarebbe l’errore più grande. Non possiamo pensare che abbiamo due risultati su tre, la squadra deve entrare in campo con la voglia di fare subito la partita. La sfida di domenica a Bologna non condizionerà le scelte. Giocheranno tutti, non sarà importante chi parte ma fondamentale chi entra dopo. Dovremo fare noi la partita e andare subito alla ricerca del gol. La squadra sta bene, anche contro l’Udinese abbiamo fatto un’ottima partita sotto tutti gli aspetti e siamo pronti. Mandas o Provedel? Ne ho già parlato, il portiere non è sganciato dalla squadra. Una cosa è certa, sua con Mandas che con Provedel siamo sicuri. Noslin e Tchaouna hanno la fiducia mia e della squadra, hanno caratteristiche diverse e devono essere messi nelle condizioni di rendere. Le difficoltà in casa delle ultime settimane credo siano un caso perché abbiamo fatto grandi partite e prestazioni. Spesso poi il risultato è legato ad altri fattori: quando c’è la prestazione e non il risultato sono sereno, quando arriva il risultato e non la prestazione mi preoccupo”.

Foto: Twitter Lazio