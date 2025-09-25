Baroni: “Non mi aspettavo una gara passiva dopo l’espulsione di Cuadrado. Ma abbiamo dato una risposta”

25/09/2025 | 23:42:31

Il tecnico del Torino Marco Baroni ha analizzato in conferenza stampa la vittoria sul Pisa: “Mi aspettavo la risposta del primo tempo, non la nostra gara dopo la loro espulsione. Abbiamo avuto occasioni fantasma un po’ per frenesia ed egoismo, siamo mancati in alcune rifiniture. Ci lavoreremo, lo farò vedere ai ragazzi. Il primo tempo è stato un bel segnale. Sono contento. Volevo queste risposte: Dembele ha energie e deve migliorare, bene Njie ma deve darci di più, ha fatto bene anche Tameze che era uscito un po’ dai radar. E anche Casadei deve crescere, molto bene Pedersen. Mi è piaciuto l’atteggiamento, non voglio partite d’attesa. C’è tanta strada da dare, ma è quella giusta. Se un giocatore esce seccato, ci sta. Ma in campo bisogna dare tutto ciò che si ha: se si pensa per sé, non si diventa squadra. E poi chi entra deve andare ancora più forte. I risultati cambiano alla fine: un palla buttata, pensi che sia finita e rischi di prendere gol…E’ l’unica parata di Paleari. Questa squadra non deve fare partite passive, non le accetto”.

Foto: Instagram Baroni