Baroni: “Non ho fatto capire l’importanza della partita alla squadra. Parleremo del mio futuro”

25/05/2025 | 23:39:31

Il tecnico della Lazio Marco Baroni ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Lecce: “Forse non sono stato in grado di far capire l’importanza di questa partita ai ragazzi. Abbiamo fatto fatica ad affrontare le squadre chiuse. Il mio futuro? Dobbiamo sicuramente parlare, da domani faremo valutazioni con la società. Ho sempre pensato di lavorare a testa bassa con la squadra, vedo un gruppo cresciuto e la società mi è stata vicino, non devo fare appunti a nessuno se non a me stesso per la partita di oggi”.

Foto: Instagram Lazio