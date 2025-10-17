Baroni: “Ngonge ha una grande mobilità. Domani servirà una gara di valore”

17/10/2025 | 12:23:18

Il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli, in programma alle 18. Queste le sue parole:

“Ngonge seconda punta nel 3-5-2? Ngonge ha grande mobilità e sa giocare anche sull’esterno, basti guardare il gol realizzato contro il Parma. Può quindi essere impiegato anche come seconda punta. Come sta vivendo questa partita da ex? Sta affrontando un percorso che avevamo iniziato insieme al Verona; al Napoli non ha trovato lo spazio che avrebbe voluto. Tutti, compresi gli ex della gara come Ngonge e Simeone, devono essere concentrati sulla partita. Domani servirà una gara di valore: bisognerà restare dentro ogni secondo e su ogni pallone della partita.”

Foto: Instagram Baroni