Baroni: “Ngonge ha qualità e ci darà tanto. Simeone non al 100%”

19/12/2025 | 18:24:03

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Ngonge? Lui ha qualità, la qualità la vorrei sempre in campo. Predilige lavorare sull’esterno, ma può fare l’attaccante: spetta a lui, deve togliere qualcosa e mettere dentro qualcos’altro. Con la sua partecipazione e il nostro lavoro, si può arricchire”

Domenica giocherà Paleari? “Sì, in questo momento sì. Ma con grande attenzione di lavorare su tutti e portare alla miglior condizione psico-fisica Israel: ha partecipazione nel lavoro e con i compagno, lo aspettiamo”.

Simeone ha i 90 minuti? “E’ fantastico, sono orgoglioso di allenarlo. Non è al 100% ma è normale, sta lavorando per trovare la miglior condizione. Ha una grande energia anche in allenamento, è disponibile e in quel ruolo ne ho quattro: lui, Zapata, Adams, Ngonge e anche Njie”.

Foto: X Torino