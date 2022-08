Baroni: “Napoli è stata l’esperienza più emozionante della mia carriera”

Alla vigilia di Napoli-Lecce, sfida in programma per domani sera ore 20.30 al Maradona, Marco Baroni parla della sua esperienza come calciatore della squadra partenopea: “Non mi guardo indietro, anche se Napoli è stata l’esperienza più emozionante della mia carriera, in una piazza con grande passione. Ma questo fa parte del passato, oggi ci ritroviamo da avversari. Ai ragazzi ho detto che è un onore giocare lì e che dobbiamo farlo con personalità”.

Foto: Lecce Sito Ufficiale