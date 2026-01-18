Baroni: “Mercato? La società farà quello che potrà. Valutiamo delle soluzioni”

Il tecnico del Torino Marco Baroni ha parlato a Sky dopo la sconfitta con la Roma: “Non siamo stati tanto remissivi, quanto poco aggressivi. Non portavamo pressione, non uscivamo forte sui loro trequartisti e quando giocatori di qualità come Dybala ricevono palla e possono giocare imbucate e cambi di fronte diventa tutto più difficile. C’è stato anche un aspetto fisico: abbiamo pagato qualcosa. Aboukhlal era alla quinta partita consecutiva e ha accusato una contrattura, lo stesso Gineitis. Siamo arrivati un po’ corti di energie. Mi è piaciuto molto il secondo tempo. Al di là dei meriti del primo tempo della Roma, noi avevamo sbagliato qualcosa. Nella ripresa siamo rientrati con le giuste distanze, con l’aggressione corretta, ci siamo alzati e abbiamo portato pressione. In quel momento potevamo anche trovare il gol, avevamo creato delle soluzioni. Mercato? Io mi aspetto soprattutto di far crescere questi ragazzi. Credo molto in questo gruppo, lo vedo lavorare con dedizione. È chiaro che dobbiamo accelerare forte. Con il direttore siamo in contatto costante, ogni giorno valutiamo delle soluzioni. Però quando arrivi a metà stagione chi entra deve inserirsi in un sistema nuovo e in una realtà diversa, soprattutto se arriva dall’estero. A poche partite dalla fine del mercato la mia attenzione è rivolta soprattutto a chi ho adesso. So che la società farà quello che può da questo punto di vista”.

