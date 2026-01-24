Baroni: “Mai sentita così tanta fiducia dalla società. Ai tifosi abbiamo chiesto scusa”

24/01/2026 | 17:44:40

Il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 6-0 contro il Como. Queste le sue parole:

“Quanto sono deluso dai calciatori? L’unica delusione ce l’ho con me stesso, non con i giocatori. Tocca a me trovare la soluzione. Se c’è fiducia dalla società? Mai sentita così tanta fiducia, spetta a me e tocca a me. Se mi han ribadito la fiducia? Sì. Che sconfitta è stata? Potrei elencare anche altre situazioni. Come ho già detto non prendo alibi e mi assumo la responsabilità. Per gli anni che ho so come venire fuori da questo momento di difficoltà. C’è da mettere la testa, con grande compattezza. Cosa abbiamo detto ai tifosi? Scusa. Cos’altro devi dire? Ti devi solo scusare”.

Foto: Instagram Baroni