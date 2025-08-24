Baroni: “L’obiettivo è alzare l’asticella. Adams? Per ora è un nostro giocatore, ci puntiamo molto”

24/08/2025 | 13:16:10

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Non amo le griglie. L’ho già detto, gli obiettivi sono migliorare lo scorso e costruire una squadra che abbia prospettiva e guardi avanti con fiducia. Nel corso della stagione, vedremo se si alzerà l’asticella”

Come sta Maripan? “Sta bene, per me è un titolarissimo. Mi piace guardare la squadra con 22 titolari, Coco e Masina hanno fatto bene in coppa”

Userà un centrocampo a due o a tre?

“Vediamo, c’è ancora una seduta importante. Devo valutare alcuni giocatori: una condizione è che, nella struttura della squadra, il doppio esterno e la difesa a quattro non cambiano. A centrocampo un vertice alto e uno basso in funzione dell’avversario”

Quanti gol si aspetta dagli attaccanti?

“Con me, hanno fatto spesso ottime stagioni. Quando avremo la possibilità di avere tutti in forma, gli attaccanti li voglio in campo. Nel lavoro, dovremo andare duramente per metterli in condizione: il peso offensivo non è solo dell’attacco, ma di tutta la squadra”

Cosa vuole dalla sua squadra?

“Voglio la prestazione. Giochiamo contro i più bravi, guardando il percorso degli ultimi anni e i giocatori che stanno insieme da tanti anni. Non deve essere un timore, ma una leva in più per misurarci. Sappiamo che ci saranno difficoltà, le affronteremo di squadra con equilibrio e compattezza. Voglio una prestazione sotto tutti gli aspetti, mentale e fisica, e vedere queste gare come opportunità e non come un problema”

Come vede Ilic? “E’ un tuttocampista, bravo e di qualità. Deve stare dentro la gara con testa e idee, ma è un giocatore bravo”

Simeone può partire titolare? O confermerà Adams?

“Domani vale il 60-30, uno parte e l’altro entra. Posso contare su due giocatori che stanno trovando la miglior condizione”

Ha il timore che Adams venga ceduto?

“Da ciò che so, noi puntiamo molto su questo giocatore. Poi se arrivassero sirene non tenibili, faremo valutazioni…Ma ad oggi non ci sono. E’ un giocatore importante, l’anno scorso ha segnato tanto e dovremo metterlo nelle condizioni giuste. Per ora è un nostro giocatore …”

Come vede Gineitis?

“E’ stato bravo nella pre-season, mi ha dato disponibilità e l’ho messo in ruoli non colmati. Ha lavorato da esterno, ora è venuto dentro al campo. Ha mobilità e corsa, mi piace e deve centrare la sua prestazione dal punto di vista di attenzione e posizionamento. Sono convinto che sarà un giocatore importante”

Chi mancherà a Milano?

“Ismajli farà nuovi accertamenti martedì, ma sta già lavorando: dopo la sosta può rientrare. Poi Asllani non sarà con noi, non ci sono altri giocatori assenti. Ieri Njie si è allenato, lo portiamo con noi ed è a posto per fare 10-15 minuti”

Si aspetta altri rinforzi in questi ultimi giorni? Cosa manca?

“E’ stato un mercato di grande coerenza e sintonia. Chi è uscito è stato sostituito, manca un’alternativa di Sosa che è andato via. Poi abbiamo riportato Lazaro nel suo ruolo. E dopo che è uscito Ricci, è arrivato uno con caratteristiche simili come Asllani. Abbiamo preso giocatori con motivazioni, ai calciatori serve il campo e credono in questo progetto. Manca ancora qualche giorno, abbiamo seguito una coerenza e sintonia con la società”

Qualche giocatore ha chiesto la cessione? “A me non risulta”

Che allenatore è Chivu?

“Ha fatto molto bene lo scorso anno, ha salvato il Parma. Ora prende una squadra che sta facendo bene, è un’Inter più aggressiva e con un calcio più in verticale. Farà benissimo, noi proveremo a complicargli la vita: l’Inter è fortissima, ma nelle difficoltà ci sono le opportunità”.

Foto: sito Torino