Baroni: “Le voci non mi danno fastidio. Dobbiamo giocare tutte le partite per riprenderci l’Europa”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Lazio, Marco Baroni ha così parlato dopo la vittoria per 2-0 contro il Genoa: “Quando sono tornato i giocatori fondamentali, sicuramente cambia qualcosa. Non posso parlare però di chi non c’è perché indebolirei chi è in campo. Taty ha fatto un bel gol, come Dia. Tutta la squadra ha fatto la partita corretta contro una squadra molto dura in casa: devo fare i complimenti ai ragazzi”.

sulla reazione dopo l’eliminazione in Europa League: “Guardando i giocatori in settimana, sapevo avrebbero reagito. Non dovevamo mettere da parte l’episodio, avevamo la consapevolezza di aver fatto un grande torneo. Deve essere un punto di partenza: da oggi, dobbiamo giocarci tutte le partite per rimanere in Europa. La squadra ha dimostrato di meritarselo e la testa deve essere gara dopo gara per ottenere l’accesso alle competizioni europee”.

Sul rosso di Belahyane: “Mi dispiace, non dobbiamo colpevolizzare il giocatore. Sapeva di aver commesso un errore, è giovane e crescerà anche grazie a questo episodio. La squadra è rimasta solida, è salito il livello di tutti: con la parità numerica, si è aperta una nuova partita. Però è spuntata nuovamente la solidità della squadra”.

Sulle voci: “Non mi danno fastidio le voci. Sono concentrato sul lavoro e sulla squadra, siamo arrivati qui insieme e abbiamo fatto un percorso molto interessante. Ha espresso anche un bel calcio, ora pensiamo solo giorno dopo giorno e al prossimo match”.

Foto: Instagram Lazio