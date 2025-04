Baroni: “L’abbraccio con Zaccagni a fine partita era per tutta la squadra”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro l’Atalanta: “Sapevamo che era un momento delicato, non tanto per le partite in sé, ma per quelle che abbiamo davanti. Affrontarle dopo una prestazione così è importante. Io parto da quello: prestazione di squadra, prestazione d’insieme. Abbiamo ritrovato tutti, le nostre rotazioni, i ragazzi arrivati che hanno lavorato tantissimo per essere pronti. Stanno rientrando giocatori assenti per molto tempo. Tutte queste situazioni erano forse racchiuse in quell’abbraccio con il capitano, che era un abbraccio a tutta la squadra. Oggi è stata una prestazione di squadra, la cosa più importante che ci serviva”.

“Assolutamente sì. Non è facile portare avanti tutte le competizioni con il numero di infortuni che abbiamo avuto. Non cerco alibi, ma queste sono state le difficoltà incontrate, come nelle sette gare in 20 giorni con cinque trasferte. Si lascia qualcosa per strada. Però ho grandissima fiducia: la squadra crede in quello che facciamo, nel nostro gioco, nella nostra identità. La prestazione odierna mi fa capire che possiamo ritornare, anche con i rientri e l’aiuto dei nuovi entrati, a fare quello che ci ha portato fin qui, dando spazio a tutti. Tutti sono importanti”.

Su Provstgaard: “Guendouzi lo voglio tutta la vita, è fondamentale, un po’ l’anima emotiva per la sua dinamicità. Ma la personalità questa squadra ne ha tanta e la trova nel gioco, nella prestazione di squadra. Oggi si è visto nelle due fasi. Avevo chiesto energia mentale e fisica, e la squadra l’ha trovata con una bella prestazione corale. L’immagine di Provstgaard a fine partita è bellissima. Da quando è arrivato, ha mostrato una partecipazione pazzesca nel lavoro. Credo possa diventare importante perché ha fame, voglia, cura il dettaglio. Anche se giovanissimo, è un bell’esempio”.

foto: Instagram Lazio