Baroni: “La società sa cosa dobbiamo fare. Ho trovato grande disponibilità, il gruppo sta lavorando bene”

Al termine dell’ultima amichevole contro la Triestina, il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha così parlato: “Ringrazio la squadra, ho trovato ampia disponibilità da parte di tutti, in questo gruppo c’è grande cultura del lavoro, i carichi di lavoro sono stati importanti. Ci saranno da fare delle uscite; la Società sa benissimo cosa dobbiamo fare, il gruppo sta lavorando bene. Partiamo da un principio di mobilità offensiva, che reputo congeniale agli interpreti che abbiamo. In questa squadra ci sono tanti capitani, abbiamo disputato degli ottimi test, dobbiamo migliorare in zona di rifinitura. Sono arrivati giocatori che ci servivano, dobbiamo velocizzare il loro inserimento. Ora alzeremo il livello”.

Su Castrovilli: “Ha qualità, inserimento, si esalta in un contesto in cui è libero di agire. Disputeremo almeno 47 gare, vogliamo giocarne di più, ci sarà spazio per tutti”.

Su Zaccagni: “È un giocatore fantastico, ho la fortuna di poterlo allenare. Al centro del progetto deve esserci sempre la squadra”

Poi ha proseguito: “In questa difesa non manca nulla, io guardo sempre avanti, parto dal gol e torno indietro. C’è tanto da lavorare, sempre. Ringrazio i tifosi, ho sentito grande affetto”.

Infine: “Rovella è centrale per noi, ho parlato tanto con i ragazzi in questi giorni, vogliamo portare ogni calciatore a rendere al massimo delle proprie qualità. Il centrocampo varierà anche in base alle caratteristiche dell’avversario che via via affronteremo”

Foto: Twitter Lazio