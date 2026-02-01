Baroni: “La risposta che volevamo con la squadra era questa. Tameze? Ha un’infiammazione al tendine”

01/02/2026 | 15:22:48

Il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro il Lecce. Queste le sue parole:

“Falcone ha fatto due parate incredibile. E’ la prestazione che volevamo e che avevamo preparato, ci serviva questo tipo di prestazione in una settimana in cui abbiamo dovuto gestire tanti infortunati e sono usciti e entrati alcuni ragazzi. La risposta che volevamo con la squadra era questa, compattezza e dedizione. Lo abbiamo fatto, faccio i complimenti. La squadra ha fatto la gara che doveva fare, intelligente e di equilibrio. E’ mancato solo il fatto di chiuderla. E’ la partita che volevamo. Tameze? Ha un fastidio al tendine, ma è solo un’infiammazione. Stamattina ci siamo guardati, abbiamo altre gare e non voglio perdere nessuno. Marianucci mi ha dato grande disponibilità, ho preferito non rischiare Tameze”.

Foto: Instagram Baroni