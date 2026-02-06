Baroni: “La classifica non ci piace e vogliamo migliorarla. Gineitis? Sta bene, è recuperato”

06/02/2026 | 14:40:20

Il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha parlato in conferenza alla vigilia del match con la Fiorentina. Queste le sue parole:

“La classifica non ci piace e vogliamo migliorarla. Io per primo, dobbiamo creare le condizioni per allontanarci: è il primo obiettivi. Poi ci sono tanti altri obiettivi come crescere e costruire. Gli infortunati? Ismajli è ancora fermo, gli altri stanno piano piano rientrando. La ravvicinata delle due gare ci ha permesso di fare un buon lavoro, tutelando chi ha giocato. A Firenze è una gara importantissima e ci teniamo, troviamo un avversario che giocherà con veemenza e determinazione. Sotto questo aspetto dovremo essere al livello. Gineitis? Sta bene, è recuperato. Farò valutazioni con lui in vista di domani”.

Foto: Instagram Baroni