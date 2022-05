Baroni: “Il rinnovo? Sono sereno, ho dato tutto”

Marco Baroni, tecnico del Lecce fresco di promozione in Serie A, ha rilasciato un’intervista al quotidiano “La Gazzetta dello Sport“: “Sono sereno. Ho dato tutto quello che dovevo. So che c’è una società attenta, che saprà valutare il mio operato e il nostro percorso insieme. Con il presidente Saverio Sticchi Damiani vanto un ottimo rapporto. C’è la voglia di firmare il contratto, ma non avverto ansia in questo momento di festa.

Corvino? Tra noi due c’è un’intesa che parte da lontano. Sapevo da molto tempo della stima del direttore nei miei confronti e lo scorso anno ci siamo incontrati a casa sua. Nei suoi occhi ho visto lo stesso fuoco che avevo io. Attesa per la promozione? Mi è sembrato di rivivere la settimana simile a quella che portava allo scudetto del Napoli nel 1990“.

