Baroni: “Il gol subito è colpa mia. Castellanos? Domani faremo esami strumentali, spero non sia niente”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha così parlato dopo la vittoria per 2-1 contro il Verona: “Sono partite che vanno chiuse, abbiamo avuto occasioni importanti. Quando non chiudi la partite rischi sempre ma la squadra ha giocato con personalità, cercando di pressare alto e con aggressività. Siamo contenti della prestazione”.

Sulle condizioni di Castellanos: “Vediamo, domani faremo esami strumentali. Purtroppo i voli intercontinentali fanno sfuggire le cose dalle mani. Spero non sia niente di importante”.

Sul doppio centravanti: “Stiamo lavorando, chiedo mobilità agli attaccanti, non voglio dare punti di riferimento. Dia e Castellanos si muovono sempre e hanno ritmo. Voglio che la gente veda una squadra che ha voglia e che lavora come collettivo. Il gol preso è una mia responsabilità. Eravamo sulla palla e ci hanno trovato aperti. Sono il responsabile della squadra, potevamo fare meglio su una palla centrale. A fine primo tempo abbiamo corretto la cosa. Dobbiamo lavorare, questo è certo. Quando cerchi la riconquista della palla alzandoti, devi rischiare qualcosina. La squadra fa gol ed è pericolosa, gli equilibri li troveremo con un lavoro di collettivo e di squadra. Oggi avevamo i terzini alti perché è una cosa che richiedo, e i mediani devono lavorare a copertura. Preferisco che la squadra si prenda dei rischi, la squadra lo sa”.

Infine, sul doppio mediano: “Sono due giocatori, ma c’è anche Vecino che sa ricoprire il ruolo, che giocano molti palloni e questo è quello che chiedo. Vogliamo andare in verticale, la copertura del campo non possono farla Guendouzi e Rovella, serve l’aiuto anche degli altri. Abbiamo fatto molto bene, tranne che in qualche transizione, ma abbiamo perso qualche pallone di troppo. Abbiamo comunque gestito la palla con personalità”.

Foto: Twitter Lazio