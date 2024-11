Baroni: “I ragazzi sono fantastici. Il lavoro paga sempre, ma il percorso è solo all’inizio”

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa del Como.

Queste le sue parole: “Credo che il lavoro settimanale, condito da sacrifici e giocatori di qualità, ci permette di lavorare bene e di trovare poi soluzioni interessanti. Dal primo giorno so le potenzialità della squadra, che possa emozionare i tifosi e lo staff. Alla fine, il lavoro paga sempre: bisogna sempre dare tutto”.

Lazio al momento terza in classifica? “Non vedo bene senza occhiali. Siamo contenti perché la squadra è lì e riesce ad ottenere delle buone prestazioni. Il lavoro sta generando un’identità forte: l’ambizione passa proprio da qui e dalla continuità. Oggi la squadra è scesa in campo con personalità: nel primo tempo li abbiamo aggrediti, facendo diverse verticalizzazioni. Posso solo fare i complimenti alla squadra”.

Nel secondo tempo la gara sembrava diventata complicata: “I giocatori vanno sostenuti con le scelte e con la coerenza. Bisogna sfruttare i momenti positivi e chi era in campo, anche in condizioni non perfette, ha dato il massimo. Abbiamo preso un gol con una giocata: il Como gioca bene ed è difficile da affrontare. Solo una grande prestazione ci ha permesso di portarla a casa. Mi fa piacere perché so quanto i ragazzi meritano. Si stanno spremendo partita dopo partita, la stanchezza mentale può fare scherzi”.

Infine, un pensiero per un tifoso speciale venuto a mancare negli ultimi giorni: “Vorrei ricordare Flavio Rosci, un tifoso che spesso passava del tempo vicino ai nostri ragazzi. Voglio mostrare vicinanza alla sua famiglia”.

Foto: sito Lazio