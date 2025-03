Baroni: “Ho visto la delusione negli occhi della squadra”

Il tecnico della Lazio Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida dell’Olimpico tra i biancocelesti e l’Udinese. Queste le sue parole: “Ho visto la delusione negli occhi della squadra e questo mi fa piacere. Però è un punto di valore perché abbiamo fatto un’ottima gara sia fisica che mentale. Abbiamo sbagliato qualcosa nelle rifiniture ma abbiamo dato tutto”.

Sull’aggressività dell’Udinese: “No perché li avevo visti. Loro avevano fatto 4 vittorie e un pareggio a napoli nelle ultime 5. Avevamo bisogno di un pochino più di ritmo ma non siamo riusciti. Abbiamo tenuto però sia mentalmente che fisicamente. I ragazzi non erano contenti ma ci sono partite, in un periodo con tante gare ravvicinate, in cui dobbiamo avere questa tenuta e questa voglia”.

Poi ha proseguito: “Abbiamo avuto un momento delicato con tante assenze. Adesso dovremo ritrovare qualcuno senza nulla togliere a chi è andato in campo a cui dobbiamo dare fiducia perché comunque siamo arrivati qui tutti insieme”.

Su Rovella e Tavares: “Sono stati fermi per precauzione perché abbiamo tre gare in sei giorni. Questa era la gara più a rischio per loro e quindi domani vediamo come stanno”.

Infine, su giovedì: “Noi dobbiamo recuperare le energie perché è una gara aperta e molto importante. La mia attenzione è su fare recuperare le energie sia fisiche che mentali ai ragazzi. Ci faremo trovare pronti”.

Foto: Instagram Lazio