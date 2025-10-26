Baroni: “Ho ribaltato lo spogliatoio tra il primo e secondo tempo. Per noi erano fondamentali i tre punti”

Il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match con il Genoa. Queste le sue parole:

“Ho ribaltato lo spogliatoio tra il primo e il secondo tempo, siamo partiti mosci e senza ritmo. La squadra è rientrata con un piglio diverso, ci hanno aiutato anche i giocatori che sono entrati. Abbiamo messo tanti cross e preso tanti angoli. Per noi erano fondamentali i tre punti, raggiunti anche con la difficoltà di andare sotto. Premio ai ragazzi, soprattutto per il secondo tempo”.

Foto: Instagram Baroni