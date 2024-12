Baroni: “Grande partita di Hysaj, ci dà sempre una mano. Noslin? Gli daremo spazio e tempo per crescere”

Intervenuto ai microfoni della Mediaset, il tecnico dellaLazio, Marco Baroni, ha così parlato dopo la vittoria per 3-1 contro la Lazio: “Hysaj stasera ha fatto una grande partita, è un ragazzo che non è in lista ma ci ha sempre dato una mano: oggi ho voluto premiarlo e ha risposto davvero bene in campo. Sono contento per come la squadra ha interpretato la partita. Ripeto, ciò che ci interessava era il passaggio del turno e l’abbiamo fatto anche con una buona partita”.

Su Noslin: “E’ un ragazzo che io ho già avuto e quando abbiamo parlato, abbiamo visto ciò che potevamo fare, lui era un calciatore in linea con i parametri della società. E’ andato via qualche giocatore che ha fatto la storia della Lazio, siamo ripartiti con dei giovani e lui ha qualità per giocare su tutti i ruoli del fronte offensivo. E’ un ragazzo che ha anche qualità morali, lavora e vuole migliorarsi. Gli daremo spazio e tempo per crescere”.

Poi ha proseguito: “Siamo una squadra che deve giocare a pallone perché ha qualità. I giocatori hanno capito subito le nostre linee guida, cosa volevamo proporre, e si sono buttati dentro il lavoro. Da subito ho detto ai ragazzi che per provare a essere protagonisti nelle tre competizioni dovevamo ritenerci tutti titolari: per noi sono degli avvicendamenti, non voglio parlare di seconde linee. Questi sono ragazzi che ogni volta che scendono in campo, anche in Europa League, forniscono sempre ottime prestazioni”.

Infine:”Il processo di crescita sta andando avanti rapidamente perché fin dal primo giorno ho trovato una squadra molto partecipativa che è andata nella direzione della nostra proposta. E’ bello allenare questa Lazio e questa crescita dei ragazzi è merito loro. Detto ciò, ci sono ancora ampi margini di miglioramento: possiamo ancora crescere e lo dobbiamo fare”.

