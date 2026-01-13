Baroni: “Felici per la qualificazione. Obiettivi? Allenare giocatori con scritto futuro sulla maglietta”

13/01/2026 | 23:32:36

Il tecnico del Torino, Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Roma.

Queste le sue parole: “Io sono contento per il passaggio del turno, per i tifosi, per la società, per i ragazzi, ma mi interessava il come passare il turno e questo è la cosa più importante. La squadra secondo me ha fatto una partita sotto tutti gli aspetti dell’aggressività, ha saputo tenere palla ha saputo andare in verticale e la Roma devi tenerla lontano dall’area. Ci siamo riusciti, peccato due disattenzioni però la squadra ha fatto molto bene”.

Siete riusciti anche a segnare tanto a questa Roma. “Io credo molto nei valori nella crescita e nel lavoro. Questa strada oramai è tracciata, io ho chiesto al direttore, al presidente che mi piacerebbe allenare giocatori che hanno scritto sulla maglietta ‘futuro’. Ecco e questo è la cosa che che cerco di portare sul campo insieme a loro nel lavoro. Nella dedizione nel sacrificio e nel miglioramento”.

Come mai avendo tutte queste caratteristiche ogni tanto fatte un po’ up and down? “Sì, non è facile veramente quando cambi. Magari rischio di ripetermi, ma noi avevamo strutturato l’inizio pensando di giocare 4-3-3 o 4-2-3-1. Poi abbiamo dovuto cambiare per le caratteristiche dei giocatori, per le difficoltà del mercato e quindi io so che qua si vuole tutto e subito, però quando devi lavorare, cercare di far migliorare i giovani, qui ne abbiamo alcuni secondo me bravi dobbiamo sicuramente crescere perché è chiaro che anch’io sono dispiaciuto di alcune battute di arresto. Credo che facciano parte anche di una crescita. Dico sempre che bisogna, prima di guardare l’altezza, creare una base. E solo dopo aver creato la base, puoi pensare all’altezza e noi stiamo lavorando tutti insieme su questo”.

Dove arriva però il toro quest’anno, dove può arrivare qual è l’obiettivo? “L’obiettivo è quello di migliorarci, l’ho detto prima è quello di migliorarci costantemente rinnovare le sfide ogni giorno che andiamo al campo è lì dentro il segreto. E’ inutile in questo momento guardare in alto, bisogna pensare al quotidiano al lavoro alla crescita di questi ragazzi e io e il mio staff siamo il direttore siamo tutti rivolti a questo”.

