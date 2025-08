Baroni: “Europa? Non fisso obiettivi a lungo termine, preferisco costruirli un passo alla volta. Su Schuurs…”

01/08/2025 | 15:28:47

Sulle difficoltà nel trovare l’ultimo passaggio nelle amichevoli, Baroni ha spiegato: “I ragazzi hanno ancora tanto carico di lavoro nelle gambe, ed è normale in questa fase. Ora stiamo spingendo soprattutto sulla mentalità: è proprio nei momenti di difficoltà che bisogna credere ancora di più in quello che si fa. Sono sicuro che questo aspetto crescerà: ci stiamo lavorando giorno dopo giorno.” A proposito delle condizioni di Schuurs, ha fatto il punto: “Siamo stati via a lungo per il ritiro, mentre lui è rimasto qui a seguire il suo percorso. Ricordo che al primo giorno mi disse con convinzione che voleva essere pronto per l’inizio del campionato. Ora bisogna valutare tutto con attenzione, insieme allo staff medico.” Parlando degli obiettivi e del gap dalla zona Europa, Baroni ha scelto un approccio concreto: “La nostra intenzione è quella di costruire una stagione in crescita, con una freccia rivolta verso l’alto. Partiamo dai 44 punti della scorsa annata. Non sono uno che dichiara obiettivi a lungo termine, preferisco costruirli un passo alla volta. Sarebbe poco realistico guardare troppo avanti: conta il lavoro quotidiano.” Infine, sul perché abbia sperimentato molto nelle prime uscite stagionali, ha chiarito: “L’obiettivo è creare movimento, non avere giocatori statici. Non voglio che ognuno resti nella sua zona di comfort: preferisco accompagnarli in un percorso in cui si sentano liberi ma anche funzionali. Alcune richieste le ho fatte proprio per valutare risposte fuori dal ruolo abituale. Ho ricevuto grande disponibilità, anche da chi ha provato posizioni nuove: questo per me è un segnale importante.”

Foto: insta baroni