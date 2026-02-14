Baroni: “Dispiace per la contestazione, daremo tutto. Simeone non è mai in ballottaggio, se sta bene gioca”

14/02/2026 | 15:21:46

Il tecnico del Torino Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna: “Dispiace per la contestazione, anche a livello personale, perché i tifosi sono la parte centrale del calcio: è una scontentezza legata anche alla passione, noi daremo tutto e cercheremo di fare il primo passo. Simeone? Lui non è mai in ballottaggio, se sta bene gioca – annuncia Baroni sul Cholito – perché abbiamo bisogno di tutto quello che ci dà”.

