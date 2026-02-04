Baroni: “Dispiace la sconfitta ma ci portiamo dietro la prestazione. Torniamo a casa con tante cose positive”

04/02/2026 | 23:57:43

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Siamo dispiaciuti ma la prestazione ce la portiamo dietro. La squadra è stata ordinata anche se è stata un po’ passiva nel primo tempo. Meglio nella ripresa anche se potevamo fare meglio sui gol. Buona prestazione, ci sono le basi per migliorare. Ora abbiamo messo tre giocatori in campo con pochi allenamenti. In settimana potranno credo potranno rientrare degli infortunati”.

La squadra sta tornando? “Abbiamo passato una settimana complicata ma abbiamo tracciato una linea. Ora vogliamo alzare i giri, in un momento delicato ci sono tante cose positive”.

Cosa non ha funzionato con Asllani? “Non mi piace parlare di un giocatore che non abbiamo più. Un grande professisonista e nel contesto abbiamo valutato altro. Lui però non ha mai sbagliato niente sotto nessun aspetto. Abbiamo visto crescere molto Ilkan e quindi abbiamo pensato di lavorare con un giocatore di prospettiva”. Cosa pensa di Obrador? “Molto bene, nel primo tempo forse poteva essere più aggressivo. Ha spinto fino a che ha avuto energie. Tutti i nuiovi hanno fatto una prestazione importante”.

Foto: Instagram Baroni