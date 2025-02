Baroni: “Dele-Bashiru? Ha sentito dolore alla caviglia, difficile recuperarlo per la prossima”

Un pareggio amaro per la Lazio che non riesce andare oltre lo 0-0 contro il Venezia. A parlare della gara, ai microfoni di DAZN, è stato Baroni. Queste le sue parole: “Oggi non siamo riusciti ad alzare il ritmo. Non abbiamo preso gol e la squadra è stata compatta, ma eravamo un pochino appannati. Dele-Bashiru? Dobbiamo verificare le sue condizioni, quando ha calciato ha sentito dolore alla caviglia. Adesso si gioca ogni due giorni sarà difficile recuperarlo per la prossima. Loro stavano molto bassi e portavano molta pressione. Erano chiusi e non era facile trovare spazi. Spesso abbiamo cercato la manovra corta, ma hanno sporcato tanto la partita e non siamo riusciti a trovare il ritmo partita. Oggi mancavano due giocatori importanti come Taty e Rovella, ma la squadra mi dà sempre garanzie per fare bene. C’è molto merito loro nella gara. Adesso si entra nel vivo e il percorso è ancora lungo. Sta a noi farci trovare pronti. Vogliamo arrivare per bene in fondo”.

FOTO: sito Lazio