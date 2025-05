Baroni: “Dele-Bashiru ci aiuterà. La Champions è un grande obiettivo”

10/05/2025 | 17:27:06

L’allenatore della Lazio Marco Baroni ha parlato a DAZN pochi minuti prima della partita contro la Juventus: “Dele-Bashiru? L’ho visto sereno e con una bella gamba. Fa parte del piano gara, dobbiamo sfruttare la sua fisicità. Le parole di Zaccagni? E’ un traguardo importantissimo. A me fanno piacere le parole dei ragazzi, ma il merito è loro. Ho trovato grandissima disponibilità, la squadra crede in quello che facciamo ed è tutto un acceleratore per trovare l’identità che abbiamo”.

FOTO: Instagram Lazio