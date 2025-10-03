Baroni: “Contro il Parma una buona prestazione. Esonero? Io sono concentrato sul lavoro e sul Torino”

03/10/2025 | 12:49:35

Il tecnico del Torino Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Torino in programma per le 15:00. Queste le sue parole:

“Come abbiamo affrontato la settimana dopo la sconfitta con il Parma? Abbiamo lavorato duro. Ovviamente siamo dispiaciuti per il risultato: avevamo fatto una buona prestazione, ma abbiamo subito due gol da palle inattive. Anche il calcio di rigore è stato una conseguenza di una palla inattiva. Quelli sono stati gli unici tiri del Parma, ma non è una giustificazione: dobbiamo fare di più. Per quanto riguarda il presidente, è il punto di riferimento della squadra e lo ringrazio per la vicinanza. Voci sull’esonero? L’anno scorso sono cambiati il 90% degli allenatori, quest’anno il 60%. Klopp in 24 anni ha cambiato solo due squadre; questo, ovviamente, in Italia non può avvenire, perché il sistema è troppo diverso. Io sono concentrato sul lavoro e sul Torino.”

Foto: Instagram Baroni