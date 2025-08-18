Baroni: “Contenti della reazione. Zapata sta sempre meglio. Modulo? I migliori devono giocare”

19/08/2025 | 00:20:51

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria contro il Modena.

Queste le sue parole: “La cosa più importante è la reazione nella ripresa, dopo un primo tempo in cui c’era qualcosa da correggere. Ci sono tante situazioni che influiscono anche sulla qualità dei giocatori, nella ripresa è entrata con un altro piglio. Siamo comunque chiaramente contenti del passaggio del turno. Stiamo stati più presenti in campo, avevamo una costruzione lenta. C’era qualcosa da sistemare, la squadra nei momenti di difficoltà ha comunque mostrato dialoghi interessanti”.

L’assenza di Ricci può permettere a Casadei di consacrarsi? “Cesare sta trovando sempre più continuità. Lui è andato all’estero ma non ha fatto tante partite, deve aumentare il minutaggio in campo. Lo terremo al centro e ha tanta qualità e fisicità, deve restare dentro al gioco. Non solo lui, ovviamente. La squadra deve trovare la sua identità. Sono arrivati ragazzi da poco tempo, siamo ancora in costruzione rispetto al gioco però la prestazione, sotto l’aspetto temperamentale, non l’ha sbagliata”.

Nella ripresa, c’è stato un cambio modulo: “Non escludo diverse soluzioni, ma tutti devono trovare la giusta condizione, a partire da Duvan: sta sempre meglio, ma deve trovare la mobilità che gli serve. I giocatori bravi devono stare in campo”.

Foto: sito Torino