Baroni: “Con il Verona scontro diretto importante, non meritano la classifica attuale”

L’allenatore del Lecce, Marco Baroni, ha presentato in conferenza stampa la partita di Serie A da disputare domani al Bentegodi contro il Verona: “Scontro diretto importante, ma pensiamo soltanto a noi e alla nostra prestazione. Il Verona non merita la classifica attuale perché ha tanti punti di forza. Vogliamo dimostrare compattezza e lucidità. Servono queste le componenti necessarie per portare a casa un buon risultato dal Bentegodi”.

Formazione: “I ragazzi stanno crescendo, sono rimasto positivamente impressionato da Maleh e Pezzella sabato scorso. Come sempre ci sarà necessità di tutti perché sfidiamo una squadra che ha compattezza. Sicuramente qualche dubbio c’è, ma questo vuol dire che i ragazzi stanno facendo bene”.

Cassandro: “Cassandro è giovane, è stato sicuramente uno dei terzini più bravi in Serie B: non avrà difficoltà a integrarsi, ne sono certo”.

Foto: sito ufficiale Lecce