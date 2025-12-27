Baroni: “Ci serve più determinazione e cattiveria negli ultimi metri. Pedersen? Aveva preso una contusione, domani lo valuteremo”

27/12/2025 | 18:18:11

Il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa contro il Cagliari. Queste le sue parole:

“La mia analisi della partita? Il dato negativo è il risultato, ma abbiamo fatto 19 tiri di cui 10 nello specchio. Abbiamo creato, si torna al discorso già fatto: ci serve più determinazione e cattiveria negli ultimi metri. I due gol presi sono evitabili, sull’angolo c’è stato un doppio tocco e sul secondo siamo stati morbidi e leggeri. Abbiamo buttato via un’altra occasione per fare il saltino. Perché parlo di lavoro? Dobbiamo lavorare per migliorare queste situazioni. Loro hanno fatto cinque azioni e stavano bassi, noi abbiamo cercato di trovare le soluzioni e le abbiamo anche trovato, facendo 19 tiri. Serve più attenzione, leggere il pericolo, fare un fallo…Lo sappiamo, lo dico anche alla squadra e il miglioramento è dentro al lavoro. Pedersen? Aveva preso una contusione, poi si è riacceso e ha spinto tanto. Mi ha chiesto il cambio, domani lo valuteremo”.

Foto: Instagram Baroni