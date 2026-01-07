Baroni: “Ci manca quel qualcosa per fare il saltino di livello. Dobbiamo lavorare per migliorare”

07/01/2026 | 23:34:25

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto un buon primo tempo. eravamo un po’ più sporchi, a livello tecnico abbiamo fatto errori che di solito non facciamo. Il primo gol dell’Udinese è una palla nostra e su quella, con un passaggio solo, entrano in area. Peccato, siamo mancati in qualche situazione dopo un buon primo tempo. Abbiamo cercato anche di recuperarla, siamo molto dispiaciuti per la sconfitta”.

Quando potete fare il salto, vi perdete nelle piccole cose. “Stiamo lavorando su questo, non è la prima volta che arriviamo alla partita che ci può permettere di fare quel saltino e qualcosa non funziona. C’è da rimboccarsi le maniche e ripartire”.

Come si immagina il suo Toro, anche a fine mercato? “Stiamo lavorando e cercando di consolidare, trovando una progettualità: ce l’abbiamo in testa e alcune scelte sono anche in funzione di questo. C’è la finestra di mercato e alcune situazioni dobbiamo gestirle bene, ma sul futuro abbiamo le idee chiare e andiamo avanti”.

Foto: sito Torino