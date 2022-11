Baroni: “C’è un po’ di sconforto, pensavamo di vincere. Umtiti si sta ritrovando”

Marco Baroni, allenatore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pari contro l’Udinese: “Non siamo stati molto fortunati nei due pali. Al di là di questo la squadra ha fatto una prestazione molto attenta, di personalità, coraggio e determinazione. Abbiamo avuto una buona fase difensiva collettiva, ci serve un po’ di spregiudicatezza e coraggio ed è una cosa che cerchiamo di ottimizzare. Dobbiamo andare forte, senza preoccuparci della classifica. Complimenti ai ragazzi, questa è la strada. Cosa manca per vincere? Come dico ai ragazzi, dobbiamo essere spregiudicati ma con equilibrio, partecipando tutti alle due fasi. Colombo al di là del gol ha fatto una prestazione che mi è piaciuta. Era al rientro dopo un periodo in cui è stato utilizzato meno, deve giocare libero con la testa, senza grandi pensieri. Ora c’è un po’ di sconforto perché per la prestazione fatta pensavamo di vincere. Vogliamo essere protagonisti fino in fondo”. Infine, ha parlato delle condizioni di Umtiti: “Mi è piaciuto molto, stiamo lavorando insieme anche come atteggiamento mentale perché in questi anni ha sofferto tanto. Deve ritrovarsi, la sua prestazione stasera è stata molto convincente e ha tirato fuori le sue qualità. Certo, giocare nel Lecce non è come giocare nel Barcellona”.

Foto: sito Lecce