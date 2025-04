Baroni: “Castellanos titolare nel derby? Penso di sì, magari non farà tutta la partita”

La Lazio cade in Norvegia contro il Bodo/Glimt: 2-0. Al termine della gara, il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha così parlato delle condizioni di Taty Castellanos in vista del derby contro la Roma: “Era in preventivo fare un part-time oggi e poi il derby farlo giocare di più. Titolare? Sì penso di sì, non farà magari 90′ per poi fare tutta la partita al ritorno giovedì prossimo”.

Foto: Instagram Lazio