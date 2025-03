Baroni: “Castellanos rientra, rifletterò su Tavares e parlerò con Dele-Bashiru”

Marco Baroni si è soffermato in conferenza stampa sulla partita di domani sera all’Olimpico contro il Viktoria Plzen dopo la vittoria per 2-1 nella gara di andata. Baroni ha fatto il punto sugli infortunati: “Castellanos sta bene e sarà della partita. In ogni caso farò delle valutazioni insieme a lui. Rifletteremo su Nino Tavares, mentre Dele-Bashiru ha ancora un po’ di dolore alla caviglia e farò una chiacchierata anche con lui”.

Foto: Instagram Lazio