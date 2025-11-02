Baroni: “Avessimo segnato per primi, sarebbe stata un’altra partita. Oggi ci sono mancate un po’ di energie”

02/11/2025 | 17:45:04

Il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro il Pisa. Queste le sue parole:

“E’ una gara che va rivista. Siamo partiti benissimo, abbiamo azzannato la gara: avessimo segnato per primi, sarebbe stata un’altra partita. Ci è mancato il guizzo, non è facile ritrovare lucidità ed energia per portarla a casa. Cosa ci è mancato? A Bologna abbiamo speso tanto, sono mancate un po’ di energie, è’ normale, la terza gara è quella che paghi di più. Serviva una gara attenta cercando l’episodio, ma va bene così. Un mese fa non l’avremmo ripresa? Stiamo costruendo le basi: se queste sono solide, si guarderà all’altezza. Dobbiamo farlo allenamento dopo allenamento, dobbiamo lavorare e poi le partite sono la verifica di ciò che fai in settimana”.

Foto: Instagram Baroni