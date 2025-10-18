Baroni: “Asllani, Simeone e Ngonge avevano bisogno di continuità. Ho grande stima di Conte”

18/10/2025 | 20:59:54

L’allenatore del Torino Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Napoli: “Asllani erano tre anni che non faceva tre partite di fila, questa continuità e capacità di mettere minutaggio a giocatori come Simeone e Ngonge ci ha fatto pagare delle situazioni, ma ho sempre avuto fiducia nel gruppo. Ci serve lavoro, umiltà e avere sempre un aspetto positivo dal punto di vista mentale per giocare con energia in uno stadio. Antonio è un allenatore bravissimo, siamo stati anche compagni di squadra: tra di noi c’è un rapporto di grande stima. Sapevamo delle difficoltà, ma devo fare i complimenti a tutto il gruppo. Oggi era una partita complicata, ma l’abbiamo interpretata nel migliore dei modi e sono davvero contento. Per noi è un risultato importante, che ci aiuterà sicuramente a migliorare”.

FOTO: Insta Baroni