Baroni: “Anjorin e Asllani hanno grande qualità. Ecco come penso di Casadei”

05/09/2025 | 13:30:57

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Torino Marco Baroni ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Casadei è un giocatore di spazio, sta lavorando con ferocia attenzione e voglia di crescere e questo è ciò che mi interessa. Ilic invece ha grande qualità, deve stare sereno e concentrato nelle due fasi e portare grande presenza all’interno della partita”. Sui nuovi arrivi: “Anjorin ha grande qualità, sta trovando la condizione migliore e sono certo che farà bene. Asllani ha grande qualità in mezzo, darà i tempi alla squadra. Poi c’è anche Ilkhan che ha caratteristiche simili ad Asllani, è giovane e rientra da un infortunio importante al crociato. Sta sempre meglio e siamo convinti che lo faremo crescere e trovare spazio. Quindi Gineitis che ha grande mobilità e mi piace, può lavorare sia in ampiezza che in profondità ed è bravo tecnicamente. Abbiamo un centrocampo omogeneo e con varie soluzioni”.

Foto: Instagram Baroni