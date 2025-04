Baroni: “Alla Roma ero solo di passaggio, alla Lazio ci metto il cuore”

29/04/2025 | 11:36:48

Non sono passate inosservate alcune dichiarazioni di Marco Baroni dopo il 2-2 di ieri sera in casa contro il Parma. “Il mio passato con la Roma? Lì sono stato di passaggio, alla Lazio ci sono dentro con anima e cuore. La Roma sta facendo cose pazzesche, ma vogliamo essere presenti fino in fondo e poi vedere dove andremo a piantare la bandiera”.

Foto: Instagram Lazio