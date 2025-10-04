Baroni: “Abbiamo buttato una vittoria già fatta. Grazie ai tifosi della Lazio, qui sono stato bene”

04/10/2025 | 18:26:49

Il tecnico del Torino Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Lazio: “Peccato, abbiamo buttato via una vittoria già fatta. Abbiamo dei ragazzi giovani che devono trovare fiducia, si passa da questi errori nel percorso. Rimane il valore di una partita vera e importante, fatta in un momento chiaramente non facile. Basta vedere quanto abbiamo creato, venire qui a giocare a Roma con questa personalità dimostra che questa è la strada giusta. Ci sono ampi margini di miglioramento vedo la crescita dei ragazzi. Asllani, Ngonge e Simeone non giocavano così tanto da anni, avevano poco minutaggio e devono ritrovarlo con la squadra. Io sono tranquillissimo, ho tirato qualche imprecazione quando ho visto il calendario. Trovare sei delle prime sette della classe nelle prime sette giornate non è il massimo, ma nelle difficoltà ci sono delle opportunità e ci rinforzeranno nella conclusione di questa squadra. Io voglio ringraziare i tifosi per l’affetto dimostrato oggi, qui sono stato benissimo. Ho dato tutto lo scorso anno con grande umiltà e passione, purtroppo ci sono state due partite non fortunate. Non recrimino mai, ora la testa è nel Torino che mi ha dato una grande opportunità, darò tutto me stesso per creare un percorso che sia più duraturo”.

Foto: Instagram Baroni