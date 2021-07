Baroni, a Lecce la grande occasione per tornare a essere un vincente

Marco Baroni ha una grande occasione a Lecce, quella di tornare a essere vincente. Diciamo la verità: dalla sua carriera ci aspettava di più, invece ha vissuto troppo alti e bassi. Per la verità più bassi che alti. Indimenticabile in negativo la stagione di Pescara: con quell’organico stava per non entrare nei playoff, il club lo sostituì con Oddo a una giornata dalla fine della stagione regolare e quella squadra perse in finale per poi rifarsi l’anno dopo. Indimenticabile in positivo l’impresa di Benevento, fu una promozione straordinaria. Ma tante incompiute prima e dopo: a Novara non fu confermato, a Frosinone dimostrò di non essere all’altezza della Serie A, a Cremona un naufragio al punto che lo mandarono via dopo tre mesi. A Reggio Calabria ha fatto un buonissimo lavoro, anche se nella gestione del gruppo non è stato impeccabile e il suo addio avrebbe dovuto gestirlo con chiarezza. Il Lecce gli offre la grande opportunità di tornare a essere un vincente: troverà lo zoccolo duro di un organico importante che già la scorsa stagione avrebbe potuto festeggiare se Corvino non avesse sbagliato clamorosamente la scelta dell’allenatore (Corini e tre anni di contratto…). Nella carriera di Baroni ci sono troppi momenti no e poche soddisfazioni. E’ il momento di rinfrescare un palmares davvero avaro.

Foto: Twitter Frosinone