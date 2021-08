Barone: “Felici di aderire alla Unbeatables Cup, Astori sarà sempre con noi”

In occasione della Unbeatables Cup, che prende il nome dall’associazione che sostiene da tempo la ricerca sulle cardiomiopatie, questa sera scenderanno in campo alle ore 19 a Firenze, in due amichevoli Fiorentina ed Espanyol e alle 22 a Siviglia Betis e Roma. Una partita dal profondo significato quella tra i toscani e gli spagnoli, accomunati dalla tragica scomparsa dei due rispettivi capitani, Davide Astori e Daniel Jarque, per motivi analoghi. Durante la conferenza stampa volta a presentare la prima edizione di questo torneo, il dg viola Joe Barone, ha rilasciato alcune dichiarazioni per l’ex numero 13 Viola: “Ringrazio i partecipanti per questa iniziativa della Unbeatables Cup. Il ricordo di Davide Astori è sempre con noi. Rimarrà sempre al Centro Sportivo, con i giocatori, ma soprattutto, nei nostri pensieri e con i tifosi. Noi come Fiorentina siamo felici di aderire a questa iniziativa. Serve mettere a diposizione gli strumenti giusti per prevenire casi come quello accaduto ad Astori. Questa divisa richiama quella che la tifoseria ricorda con maggiore affetto. La useremo soltanto per questa stagione. Ci abbiamo lavorato a lungo per arrivare a questo risultato, lavoriamo anche per avere un ricordo di Davide sulle maglie perché lui sarà sempre con noi. Speriamo di arrivare ad avere il suo nome sulle divise il prima possibile”.