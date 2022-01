Barone su Vlahovic: “Al momento non è arrivata nessuna offerta. Se vuole restare con noi lo dica pubblicamente e firmi”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato della situazione legata a Dusan Vlahovic prima del match contro il Napoli: “Di Dusan se ne parla ogni giorno, ma io vorrei parlare del gruppo. Su Vlahovic comunque noi ci aspettiamo una sua risposta sul futuro, ovviamente abbiamo i nostri piani e vogliamo attivarci. Due giorni fa ho avuto una conversazione con Dusan, se vuol restare lo dica pubblicamente e firmi. Una città non può aspettare, ma da quel che ho sentito non mi sembra disposto a parlare e quindi noi come società dobbiamo prendere delle decisioni. Tutte le offerte saranno valutate, anche la sua. Ma al momento non è arrivato niente”.

FOTO: twitter fiorentina