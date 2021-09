Joe Barone, dg della Fiorentina, ha parlato così del rinnovo di Dusan Vlahovic ai microfoni di DAZN poco prima della sfida contro l’Udinese: “Abbiamo preparato già tutto ciò che serve per il suo contratto, ora Dusan deve pensare a giocare e poi sta a lui. Aspettiamo un incontro, è in programma già da due settimane ma non c’è stato. Il resto è tutto pronto”.