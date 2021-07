Barone: “Penseremo al mercato in entrata della Fiorentina alla fine del ritiro di Moena”

Il dg della Fiorentina Joe Barone ha parlato così a Tgr Rai Toscana del mercato viola in entrata: “Prima abbiamo sempre parlato di portare la squadra alla prima fase di ritiro fino al 31, poi ci siederemo con tutto lo staff e cominceremo a parlare dei dettagli sui giocatori, dove e se si deve migliorare la squadra. Al momento direi che Vincenzo Italiano è molto contento dei ragazzi già in rosa, poi non dimentichiamo i tanti nazionali che devono tornare nella seconda fase del ritiro”.