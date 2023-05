Barone: “Le parole di Commisso sono per una persona che utilizza i propri giornali per andare contro i colleghi“

Joe Barone ha parlato in zona mista commentando gli insulti a Rocco Commisso da parte dei tifosi di casa: “Ci dispiace tanto sentire cori contro il nostro presidente, massimo rispetto per la storia e la maglia del Torino oltre che per la tifoseria. Le parole di Commisso non sono per loro ma verso una persona che utilizza i propri giornali per andare contro ai propri colleghi di Serie A. Questo per noi non va bene, serve la massima trasparenza. Non ha niente a che fare con i tifosi o la storia, rispettata da Rocco e tutti noi”.

Foto Twitter uff Fiorentina